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ULTIM’ORA: Maldini e Leonardo si sono dimessi
L’avventura di Paolo Maldini e Leonardo in Nazionale e in Federazione è durata pochissimo; i due dirigenti, infatti, dopo la bocciatura di Pirlo sulla panchina dell’Italia, hanno rassegnato le loro dimissioni.
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Maldini e Leonardo si sono dimessi
Saltato l’accordo con Andrea Pirlo, è finita anche la breve avventura azzurra di Paolo Maldini e Leonardo. Lo riferiscono diversi media tra cui Sky e La Stampa. Il direttore tecnico e il suo consigliere hanno dato le dimissioni dopo un colloquio con il presidente Malagò. Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, ha così commentato: “Non siamo abituati a certe situazioni, Malagò tra l’altro non ci ha fatto nomi. Lo abbiamo saputo nel finale della riunione delle componenti, da notizie dei media e fino a 45 minuti fa pensavamo alle alternative volute dal dt e dall’advisor. Ora dobbiamo ripartire da un progetto serio”.
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