Daniel Maldini è arrivato alla Lazio in punta di piedi durante il mercato di gennaio, ed è stato collocato in un ruolo che non era mai stato il suo in precedenza, quello di punta centrale; il suo prestito scade al termine della stagione e, una volta caduto l’obbligo di riscatto, tornerà a Bergamo.

Leggi anche: “Il commiato di Pedro parte da Bologna: quanto ha segnato per la Lazio?“

Tutte le ultime sul riscatto di Maldini da parte della Lazio

AGGIORNAMENTO 20 GIUGNO – L’attaccante è rientrato all’Atalanta, come previsto, dopo il mancato riscatto da parte della Lazio. A oggi, però, appare molto difficile che rimanga a Bergamo, la prossima stagione, visto anche l’arrivo in panchina di Maurizio Sarri. Il comandante ha avuto il figlio d’arte a disposizione per 6 mesi a Formello, e lo ha schierato spesso, ma non ne è rimasto troppo convinto. Come riportato da sassuolonews.net, oltre al Parma, sul calciatore ci sarebbe anche il Sassuolo. L’ultima decisione, comunque, sarà presa anche dall’Atalanta, e non solo dal suo allenatore, nelle prossime settimane.

AGGIORNAMENTO 30 MAGGIO – A oggi, la cosa più probabile è che Daniel Maldini faccia ritorno a Bergamo una volta scaduto il prestito alla Lazio. Però, è pur vero che ci sono dei però, perdonate il gioco di parole. Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, Gattuso sarebbe stuzzicato dall’idea di allenare il figlio d’arte, ritenendolo un giocatore dal grande talento e da un potenziale ancora inespresso. Il muro della società, però, c’è, ed è rappresentato dagli 11 milioni del riscatto che sono considerati troppi. Al momento la situazione è in stand-by, prima il club valuterà altri profili.

AGGIORNAMENTO 28 MAGGIO – Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, con l’arrivo di Sarri all’Atalanta, Maldini potrebbe riavere l’occasione di rilanciarsi all’Atalanta. La Lazio, infatti, non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Ora starà a Sarri deidere se puntare o meno Maldini come centravanti o se inserirlo in una delle due ali offensive.

AGGIORNAMENTO 27 MAGGIO – Secondo quanto affermato da Il Messaggero il futuro di Daniel Maldini non sarà alla Lazio. 2 gol e 2 assist in 14 presenze così come 14 sono i milioni che la società biancoceleste avrebbe dovuto sborsare per il riscatto del suo cartellino dall’Atalanta. Un bottino troppo misero per convincere la Lazio ad effettuare questa spesa. Maldini per il quotidiano non è detto rimanga neanche a Bergamo.

AGGIORNAMENTO 25 MAGGIO – Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, non è da escludere che il futuro di Daniel Maldini possa ancora essere nella Capitale. Anche se è caduto l’obbligo di riscatto, fissato a 13 milioni di euro, Lazio e Atalanta potrebbero ugualmente trovare un accordo per rendere il figlio d’arte un calciatore biancoceleste a titolo definitivo.

AGGIORNAMENTO 15 MAGGIO – Come riportato da Il Messaggero, persa la finale di Coppa Italia e fallito l’obiettivo Europa, cade l’obbligo di riscatto di Daniel Maldini, che quasi sicuramente ritornerà a Bergamo. La Lazio risparmierà così i 14 milioni di euro che si era impegnata a versare nelle casse dell’Atalanta in caso di permanenza del figlio d’arte, cifra che potrà esser rinvestita su un altro profilo.

AGGIORNAMENTO 3 MAGGIO – Come scrive Il Messaggero, senza Coppa Italia e – quindi – senza Europa, il riscatto di Daniel Maldini diventa cosa praticamente impossibile. Ci saranno molte altre valutazioni da fare, da compiere, stabilire ancora quale sarà il futuro di Sarri e comprendere quali saranno gli scenari relativi alla prossima stagione. Ora il figlio d’arte tornerà titolare a Cremona, poi si vedrà. Si gioca il posto con Dia, parte avanti, ma da lui ci si aspetta(va) di più.

AGGIORNAMENTO 9 APRILE – Maldini vuole convincere la Lazio di essere l’uomo giusto per il futuro ma, come riporta La Repubblica, c’è un altro modo per far scattare l’obbligo di riscatto fissato a 14 milioni di euro: vincere la Coppa Italia e qualificarsi così all’Europa League.

AGGIORNAMENTO 4 APRILE – Lazio alle prese col campionato ma non vanno accantonate le riflessioni sul fronte rinnovi, soprattutto in attacco. Come spiega Il Corriere dello Sport, paradossalmente ad oggi il più vicino alla permanenza dovrebbe essere Ratkov, momentaneamente finito ai margini del progetto tecnico. Pur avendo ben impressionato nel ruolo inedito di falso nove, Maldini si gioca il futuro in queste ultime partite. La cifra del riscatto è fissata intorno ai 14 milioni, e l’eventualità è legata a doppio filo alla qualificazione in Europa League.

AGGIORNAMENTO 21 MARZO – Il gol contro i neroverdi ha messo in evidenza una buona lucidità, dote importante per ogni attaccante. La sua rete resta però una marcatura isolata, ancora ben lontana dalla continuità che deve garantire chi gioca nel suo ruolo. Maldini è arrivato a gennaio, dall’Atalanta, ma il suo percorso a Roma è ancora in fase di costruzione. Pur mostrando qualità tecniche evidenti, il figlio d’arte manca ancora di quel passo in più, sotto porta, che i grandi giocatori hanno, nella sua posizione.

Nella sfida del Dall’Ara, in cui la Lazio cerca risposte, Maldini cerca il bis personale. Un secondo gol potrebbe cambiare la percezione del suo impatto su un attacco poco ispirato e riaprire i discorsi legati al futuro, come riporta il Corriere dello Sport. La società è ancora in fase di valutazione sul possibile riscatto. L’operazione con la Dea è stata definitiva con prestito oneroso da 1 milione più 500 mila euro di bonus. Il diritto di riscatto, che non è un obbligo, è fissato a 14 milioni. Qualora la Lazio si qualificasse a una Coppa Europea, però, lo diventerebbe.

La cifra in ballo è importante, ma se Maldini diventasse un attaccante a tempo pieno, in grado di segnare gol che valgono 3 punti, sarebbe un vero e proprio affare.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP