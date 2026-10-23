Bayern Monaco, paura per Kompany: malore e corsa in ospedale

Momenti di apprensione in casa Bayern Monaco per Vincent Kompany: l’allenatore belga avrebbe accusato un malore al termine della seduta di allenamento odierna, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi e il trasferimento in ambulanza in ospedale, dove verrà sottoposto ad accertamenti medici.

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Malore per Vincent Kompany, collassato dopo l’allenamento

A ricostruire quanto accaduto è la BILD, secondo cui al centro sportivo sarebbe intervenuto anche un elicottero di soccorso. L’episodio arriva a pochi giorni di distanza dai problemi fisici che avevano già costretto il tecnico a rallentare la propria attività. Kompany aveva infatti contratto un’infezione virale particolarmente debilitante, che gli aveva impedito di seguire regolarmente la squadra durante alcuni allenamenti. Il nuovo malore ha però riacceso la preoccupazione sulle sue condizioni di salute. La società bavarese, al momento, non ha ancora fornito aggiornamenti ufficiali sull’accaduto.

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