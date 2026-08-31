CALCIOMERCATO LAZIO
Nome a sorpresa per l’attacco: Man del Psv è più che un’idea
La Lazio avrebbe messo nel mirino Dannis Man del Psv per rinforzare il proprio reparto avanzato: l’ex Parma offrirebbe qualità e imprevedibilità all’attacco di Gattuso.
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Calciomercato: Dennis Man obiettivo concreto per l’attacco della Lazio.
Come rivelato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la Lazio avrebbe messo gli occhi sull’attaccante del PSV Dennis Man, che ha già calcato i campi di Serie A con la maglia del Parma. Valutazione del calciatore intorno ai 15 milioni di euro.
Redazione Lazionews.eu
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
|Inter
|6
|2
|2
|Milan
|6
|2
|3
|Juventus
|6
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|LAZIO
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|Udinese
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|Fiorentina
|0
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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