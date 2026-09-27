Nazionale, Mancini: “Belgio nazionale forte, ora cambieremo qualcosa”

Intervista in conferenza stampa da parte Roberto Mancini che alla vigilia di Turchia-Italia ha fatto il punto della situazione sulla Nazionale, soprattutto dopo la debacle con il Belgio dell’esordio.

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Le parole di Mancini nella conferenza stampa alla vigilia di Turchia-Italia

“Dobbiamo rimanere tranquilli e non essere agitati come sta accadendo. Abbiamo giocato contro una nazionale forte e nel secondo tempo abbiamo mostrato buoni spunti. Cambieremo qualcosa, valutando altri giocatori. A livello di uomini cambieremo, per un giocatore è impossibile giocare quattro partite in così poche giornate. Poi è un’occasione per testare nuovi elementi. Le critiche a Romano? Non mi toccano, ha fatto una grande partita. “.

Mancini sulla Turchia

“Gli errori possono capitare a tutti ma noi siamo felici. La Turchia è una squadra forte, piena di giocatori di talento. Non meritavano di uscire ai gironi ai Mondiali, Montella ha fatto un ottimo lavoro. I giocatori esclusi? Lo avevamo deciso da tempo. Affronteremo una trasferta impegnativa e non avrebbe avuto senso portare tutti”.

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