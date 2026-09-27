Connect with us

NOTIZIE

Nazionale, Mancini: “Belgio nazionale forte, ora cambieremo qualcosa”

Published

22 minuti ago

on

Mancini conferenza stampa vigilia turchia italia

Intervista in conferenza stampa da parte Roberto Mancini che alla vigilia di Turchia-Italia ha fatto il punto della situazione sulla Nazionale, soprattutto dopo la debacle con il Belgio dell’esordio.

LEGGI ANCHE: Serie A, addio a sorpesa: Cuesta e il Parma si separano

Le parole di Mancini nella conferenza stampa alla vigilia di Turchia-Italia

“Dobbiamo rimanere tranquilli e non essere agitati come sta accadendo. Abbiamo giocato contro una nazionale forte e nel secondo tempo abbiamo mostrato buoni spunti. Cambieremo qualcosa, valutando altri giocatori. A livello di uomini cambieremo, per un giocatore è impossibile giocare quattro partite in così poche giornate. Poi è un’occasione per testare nuovi elementi. Le critiche a Romano? Non mi toccano, ha fatto una grande partita. “.

Mancini sulla Turchia

“Gli errori possono capitare a tutti ma noi siamo felici. La Turchia è una squadra forte, piena di giocatori di talento. Non meritavano di uscire ai gironi ai Mondiali, Montella ha fatto un ottimo lavoro. I giocatori esclusi? Lo avevamo deciso da tempo. Affronteremo una trasferta impegnativa e non avrebbe avuto senso portare tutti”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI