Mancini: “Fa piacere aver eguagliato Pozzo. I ragazzi sono stati straordinari”

ITALIA GALLES MANCINI – L’Italia ha battuto il Galles per 1 a 0 con gol di Pessina. Gli Azzurri si qualificano quindi agli ottavi di finale dell’Europeo da primi nel girone. Il ct Roberto Mancini ha rilasciato delle dichiarazioni a fine gara ai microfoni di Sky Sport e Rai Sport.

Intervista Mancini: sul record di Pozzo e sui tanti cambi dalla partita precedente

“Fa piacere aver eguagliato il record di Pozzo che è un mito, ma lui ha vinto anche dei trofei più importanti rispetto alle vittorie consecutive. Siamo felici, tutti quelli che hanno giocato hanno fatto una grande partita e non era semplice visto che ne abbiamo cambiati 8. I ragazzi hanno voluto vincere e sono stati straordinari. Avremmo cambiato tanto anche se la partita fosse stata decisiva perché abbiamo bisogno di forze fresche e di far giocare tutti e mettere minuti nelle gambe”.

Su Verratti e Chiesa

“Sono giocatori che abbiamo recuperato bene, sarà un dispiacere lasciare fuori qualcuno visto che tutta la rosa è forte. Però è meglio poter contare su tutti. La gara di oggi ha dimostrato che sono tutti titolari. I titolari non esistono, ci sono undici che vanno in campo. Chiesa anche per noi è un’ala destra, ma a volte lo metto a sinistra per dare difficoltà agli avversari”.

Sulla possibilità di vincere

“Tutte quelle che passano il turno sono in lizza per vincere. Anche noi abbiamo difficoltà, le gare sono tutte difficili. Salutiamo Roma e dedichiamo questa vittoria a tutti i ragazzi che hanno sofferto in questo anno e mezzo sperando che possano tornare a divertirsi perché lo meritano”.