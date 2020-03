Tempo di lettura: < 1 minuto

CORONAVIRUS ITALIA MANCINI – L’emergenza Coronavirus non si placa, né in Italia né nel resto del mondo. Nel nostro paese è arrivato il momento di fare tutti il maggior sforzo possibile e rispettare i dettami imposti dal Governo per cercare di sconfiggere il nemico quanto prima. Restare a casa è una delle regole più importanti e anche il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha voluto far suo questo messaggio in un video pubblicato su Instagram.

Mancini: “Abbiamo in campo la formazione migliore”

“Abbiamo in campo la migliore formazione. In questi giorni ci giochiamo la partita più difficile e solo se saremo tutti distanti ma uniti possiamo farcela. Mando un pensiero a tutte le persone che in questo momento soffrono, in Italia e nel mondo. Un ringraziamento grandissimo ai virologi, medici e infermieri che stanno lavorando come non mai per aiutarci”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.