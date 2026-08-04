Roma, Mancini: “Mai avrei immaginato una doppietta nel derby, non ho realizzato subito”

Il difensore della Roma Gianluca Mancini ha concesso un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport nella quale tra i temi toccati è tornato a parlare della doppietta messa a segno nel derby contro la Lazio.

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Mancini torna sulla doppietta nel derby, le sue parole

“Io l’incubo dei laziali? Incubo è un parolone. Gli ultimi derby sono andati bene, ma non avrei mai immaginato una doppietta. Vi dico una cosa, però: ho realizzato cosa è successo in vacanza. Prima mi sembrava di aver fatto solo il mio dovere, era come aver segnato due reti a Milan, Juve o Inter. Poi ho capito”.

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