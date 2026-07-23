Mancini: “La Lazio di Cragnotti era stratosferica. In quegli anni Roma era la Capitale del calcio”

Roberto Mancini, intervenuto con un breve intervento sulle frequenze di Radiosei, tra i vari argomenti ha ricordato anche i suoi anni alla Lazio nell’era Cragnotti: ecco le sue parole.

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Le parole di Mancini nell’intervista sulla Lazio di Cragnotti

“La Lazio di Cragnotti era una squadra straordinaria, c’erano giocatori incredibili, uno più forte dell’altro. In quegli anni Roma era la Capitale del calcio con giocatori fortissimi, ora invece i tempi sono cambiati. Chiaramente la nostra Lazio era una bellissima squadra e soprattutto per il mister non era semplice. Il merito fu soltanto di Cragnotti”.

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