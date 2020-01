Tempo di lettura: < 1 minuto

MANCINI LAZIO SCUDETTO – Il ct della Nazionale Roberto Mancini è tornato a parlare di Lazio e di Champions. “Duello aperto Juve e Inter, con l’incognita Lazio che non ha l’impegno europeo e se si trova lì verso la fine… La Juve è più forte, ha più scelta, ma l’Inter è molto vicina, si è rinforzata, può accadere di tutto. A marzo giocheranno un’amichevole a testa. I venti gol di Immobile non cambiano le gerarchie. L’importante è che continuino a segnare e arrivino bene a giugno. Avremo due centravanti titolari, con caratteristiche diverse”, le sue parole a La Gazzetta dello Sport.



I terzini

“Emerson adesso non gioca, De Sciglio neanche, Florenzi nella Roma ha avuto momenti difficili, Biraghi è altalenante, Di Lorenzo fa un po’ il centrale e un po’ l’esterno, Spinazzola ha qualità ma è poco utilizzato, Lazzari non è terzino e non è un’ala… Il momento è un po’ così, ma dovrò scegliere tra questi: da qui a giugno spero almeno che giochino”.