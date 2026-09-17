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Frattesi e Zaccagni attenzionati da Mancini, ma c’è anche un terzo nome

Published

3 ore ago

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Roberto Mancini

Venerdì il commissario tecnico Roberto Mancini diramerà la lista dei convocati per le prossime partite dell’Italia: oltre a Frattesi e Zaccagni nutre speranze di essere chiamato anche Cancellieri.

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Fra i convocati dell’Italia di Mancini potrebbero esserci addirittura tre laziali.

Domani sono attese le convocazioni dell’Italia da parte del ct Roberto Mancini. Come rivelato da tuttomercatoweb.com, oltre a Frattesi e Zaccagni, può sperare in una chiamata in azzurro anche Matteo Cancellieri, reduce da un’ottima prestazione contro il Milan.

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