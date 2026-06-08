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Mancini mette la freccia, vicino il suo ritorno in azzurro
Fabrizio Romano ha confermato che Roberto Mancini sarebbe il principale candidato per sedere (di nuovo) sulla panchina della Nazionale italiana.
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L’arrivo di Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia sarebbe un’ipotesi sempre più probabile, come sostenuto da Fabrizio Romano.
Roberto Mancini potrebbe essere il nuovo ct della Nazionale italiana. Per lui pronto un quadriennale da due milioni a stagione. L’avvicinamento fra le parti è certificato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano.
🚨🇮🇹 Roberto Mancini opened doors to a return to the Italian national team since May and remains the leading candidate for the job.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2026
Mancini, waiting for Federation’s green light.
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