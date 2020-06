Tempo di lettura: < 1 minuto

MANCINI INTERVISTA – Il CT della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato ai giornalisti di Dribbling. L’ex allenatore di Lazio e Inter si è soffermato sulle recenti uscite della Juventus e ha spezzato una lancia a favore dei bianconeri. Dopodiché ha sottolineato anche i meriti delle altre due squadre che in questa stagione hanno seriamente messo in dubbio lo stra-dominio della formazione di Maurizio Sarri. biancocelesti e nerazzurri. Ecco cos’ha detto.

Ripresa e Juventus

“Era normale che non fosse semplice anche per la Juve e l’Inter. Hanno bisogno di più tempo e credo che ci vogliano 4 o 5 partite perché i giocatori rientrino in condizione e soprattutto spero che in un paio di settimane anche i tifosi possano tornare allo stadio, perché giocare con i tifosi è tutta un’altra cosa. Manca un po’ tutto perché quando inizi a giocare lo fai con le amichevoli, non è così semplice andare al cento per cento anche se i calciatori vorrebbero andarci, giocando pi ogni tre giorni”.

La Lazio

“Comunque la Juve è in testa, forse avrebbe potuto avere qualche punto in più ma va dato merito alla Lazio di essere sempre rimasta lì e sta facendo un grande campionato. Quindi bisogna aspettare e dare tempo, cosa un po’ difficile per noi italiani”.

