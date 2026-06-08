Christos Mandas, ex biancoceleste passato al Bournemouth durante la finestra di riparazione del calciomercato, potrebbe lasciare il club inglese: su di lui un club di Serie A.

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Calciomercato: Mandas tra riscatto e ritorno, le ultime sul suo futuro

AGGIORNAMENTO 8 GIUGNO – Come riportato da Il Messaggero nella sua edizione odierna, il futuro di Mandas è ancora in sospeso. Il Bournemouth non verserà i 18 milioni di euro fissati per il riscatto, ma proverà a trattare. Gattuso, però, dal canto suo, ha parlato al telefono con il portiere greco, prospettandogli una stagione da protagonista assoluto, con Provedel sempre più in uscita.

AGGIORNAMENTO 5 GIUGNO – Il Bournemouth continua a chiedere uno sconto rispetto ai 18 milioni di euro concordati per il riscatto del greco, obbligatorio in caso di qualificazione in Champions. La Lazio, però, non ha intenzione di concedere favori e sarebbe pronta a riabbracciare Mandas e a dargli la titolarità in porta in caso di addio di Provedel.

AGGIORNAMENTO 31 MAGGIO – Secondo quanto riportato dall’edizione fiorentina de La Repubblica, Christos Mandas sarebbe tra i profili valutati dalla Fiorentina in caso i viola dovessero separarsi da David De Gea. Sono infatti in corso valutazioni sullo spagnolo da parte della dirigenza gigliata nonostante il rinnovo fino al 2028 firmato un anno fa.

AGGIORNAMENTO 30 MAGGIO – Come riportato da La Stampa, Mandas è tra i portieri segui in questa sessione estiva del calciomercato dal Torino. Oltre a portiere della Lazio, però, il club granata sta seguendo altri estremi difensori: da Falcone de Lecce, passando per Aaron Escandell delll’Oviedo, a Muric del Sassuolo (arrivato in prestito dall’Ipsiwich).

AGGIORNAMENTO 27 MAGGIO – La Lazio non ha alcuna intenzione di concedere sconti al Bournemouth per il riscatto di Mandas, la cifra resta quella: 17 milioni di euro. Il ritorno del portiere greco a Formello, secondo Il Messaggero potrebbe aprire ad una sua clamorosa titolarità alla Lazio il prossimo anno. Con Provedel in scadenza 2027 e corteggiato da tante squadre in Serie A, la coppia di portieri di Gattuso potrebbe essere formata dall’ex Ofi Creta e dal giovane Edoardo Motta, che tornerebbe a fare il secondo.

AGGIORNAMENTO 26 MAGGIO – Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, ora per Mandas si tratta. Nonostante il Bournemouth non si sia qualificato alla prossima Champions League, e nonostante il portiere greco non abbia giocato nemmeno un solo minuto, le possibilità di riscatto ci sono ancora. Nella stagione 2026-27 la squadra inglese affronterà 4 competizioni e per questo la dirigenza del club sta riflettendo sul da farsi. In partenza il riscatto era fissato a 18 milioni, ma la cifra è considerata troppo alta: per forza di cose si dovrà trattare sul costo del cartellino. In ogni caso, anche se si abbassasse il prezzo, la Lazio metterebbe a segno una cospicua plusvalenza.

Il riscatto di Mandas, poco utilizzato, non sarebbe comunque diventato obbligatorio. Per renderlo tale, sarebbe servita la qualificazione in Champions con in più il 50% delle sue presenze dal momento del trasferimento. Il Bournemouth affronterà comunque quattro competizioni e avrà bisogno di almeno due portieri di livello. Il club inglese potrebbe iniziare una trattativa per abbassare il costo del cartellino.



Mandas, intanto, è destinato a rientrare a Roma. Alla Lazio, Motta resterà senza dubbio. Provedel piace al Bologna e anche l’Inter si è informata sul suo costo. L’addio di Mandas, che secondo alcune voci sarebbe stimato anche a Firenze, porterebbe una cifra importante da poter reinvestire.

AGGIORNAMENTO 22 MAGGIO – Come sottolinea il CdS nella sua edizione odierna, la Lazio spera vivamente nel riscatto di Mandas da parte del Bournemouth, anche se l’estremo difensore greco non ha giocato ancora alcun match in Inghilterra. Per le casse del club biancoceleste si tratterebbe di una bella entrata e, con l’ipotetico trasferimento di Provedel all’Inter, si potrebbe così ridisegnare tutto il blocco dei portieri.

AGGIORNAMENTO 21 MAGGIO – Come riportato da Il Messaggero nella sua edizione odierna, il Bournemouth non avrebbe alcun obbligo di riscatto per il portiere greco, neanche se gli inglesi dovessero qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Al momento, però, la Lazio è tranquilla sul riscatto del portiere greco da parte del club inglese, convinta che alla fine lo eserciterà. Nonostante le zero presenze in stagione, con un piccolo sconto dai 17-18 milioni di partenza, il calciatore verrà riscattato.

AGGIORNAMENTO 20 MAGGIO – Aumentano le possibilità che scatti il riscatto automatico di Mandas. Secondo quanto previsto, il portiere greco dovrebbe restare al Bournemouth nel caso in cui quest’ultimo dovesse qualificarsi in Champions. Le strade per arrivarci sono due. Nella prima ipotesi, i Cherries dovrebbero conservare il sesto posto e sperare nella vittoria dell’Europa League da parte dell’Aston Villa; in tal caso, infatti, gli slot per la massima competizione europea passerebbero da cinque a sei. Altrimenti, dovrebbe cercare di agganciare il Liverpool al quinto posto, peraltro cercando di pareggiare i sette gol di differenza rispetto ai Reds. In tale caso, l’accesso alla Champions, e dunque il riscatto di Mandas, sarà deciso in uno spareggio.

AGGIORNAMENTO 7 MAGGIO – Il riscatto di Mandas non sembra più così improbabile, in caso di qualificazione in Champions League del Bournemouth infatti, scatterebbe l’obbligo di riscatto per il portiere greco. Attualmente la squadra inglese occupa il sesto posto, ma nel caso di vittoria dell’Europa League da parte dell’Aston Villa, attualmente quinta, allora i posti in Champions diventerebbero sei e il diritto di riscatto si tramuterebbe in obbligo. Grande affare per la Lazio, che incasserebbe ben 20 milioni di euro.

AGGIORNAMENTO 6 APRILE- Continua a non cambiare la situazione di Mandas che, nelle otto sfide di Premier con il Bournemouth, non è mai sceso in campo. Riscatto lontano, anche se a Formello sembrano comunque sperare in un’offerta degli inglesi nella prossima estate.

AGGIORNAMENTO 12 MARZO – Mandas, in Inghilterra, non sta giocando. Le gerarchie al Bournemouth lo vedono dodicesimo uomo e, se così resteranno le cose, non scatterà l’obbligo di riscatto. Al Club inglese resterebbe il diritto per 18,5 milioni di Euro, che però difficilmente verrebbe attivato. Il greco, che aveva lasciato la Lazio per giocare, potrebbe tornare a Formello.

AGGIORNAMENTO 27 FEBBRAIO – Anche Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna parla del futuro di Mandas. Ancora non ha esordito col Bournemouth e questo allontana il suo riscatto a fine stagione. Inoltre scatterebbe l’obbligo solo in caso di qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League dalla quale distano oggi 10 punti, a meno che l’Inghilterra non riesca a portare 5 squadre in Champions, in tal caso il distacco è di 7 punti oggi.

Nella partita contro i Villans, l’estremo difensore ex Lazio non ha avuto modo di impressionare. Mandas si è accomodato in panchina, lasciando la titolarità tra i pali a Petrovic, l’1 titolare delle Cherries arrivato dal Chelsea, la scorsa estate, per quasi 30 milioni di euro. La sua concorrenza sarà difficile da scalzare per il greco, che nelle prossime settimane dovrà fare di tutto per cercare di conquistare la fiducia di Iraola, per il suo bene e quello della Lazio.

L’accordo tra club, infatti, prevede un obbligo di riscatto condizionato. Mandas diventerebbe un giocatore di proprietà del club soltanto se dovesse raggiungere un predeterminato numero di presenze. A oggi, la prospettiva appare complessa, ma tali presenze non devono necessariamente essere raggiunte in campionato.

L’autore del gol del Bournemouth, per inciso, è stato quel Rayan che anche la Lazio ha lungamente seguito, nelle scorse settimane.

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