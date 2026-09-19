Lazio, Mandas cerca il terzo clean sheet: attenzione alla pericolosità del Venezia

La Lazio punta a mantenere ancora una volta la porta inviolata con Mandas che va a caccia del terzo clean sheet stagionale, dovendo però prestare particolare attenzione a un Venezia che, nonostante l’ultimo posto in classifica, ha mostrato una certa efficacia nella costruzione delle occasioni offensive.

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Mandas cerca il terzo clean sheet contro il venezia

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Venezia ha creato finora 17 occasioni nitide, compresa la Coppa Italia, riuscendo a trasformarne 8 in gol. Numeri che raccontano una squadra capace di rendersi pericolosa negli ultimi metri e che invitano la Lazio a non abbassare la guardia. Per Mandas sarà quindi un altro esame importante: blindare la porta significherebbe aggiungere un nuovo clean sheet alla stagione e dare ulteriore solidità alla squadra di Gennaro Gattuso.

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