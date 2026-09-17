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Mandas compie 25 anni: il video della Lazio lo omaggia (VD)
Christos Mandas, portiere titolare della Lazio, nella giornata di oggi – 17 settembre 2026 – ha compiuto 25 anni: il club biancoceleste, per questa occasione, ha voluto omaggiarlo con un video postato sui social.
Leggi anche: Ciapparoni: “Una gestione anti-laziale per 22 anni che ha prodotto una protesta pacifica”
Il video della Lazio per i 25 anni di Mandas
“Abbiamo un piccolo regalo per te, Christos!”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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