Mandas sempre più saracinesca: il dato sulle parate lo incorona

Il potenziale di Christos Mandas si era già visto ma ora che è diventato il titolare della Lazio, le qualità del greco sono ancora più lampanti, contro il Venezia il portiere biancoceleste ha effettuato più parate di chiunque altro: ecco il dato.

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Mandas para tutto: il dato sulle parate

A rivelare questa curiosità su Mandas ci ha pensato Il Messaggero che ha fatto luce sulle sue parate: contro il Venezia, nel primo tempo, l’estremo difensore della Lazio ha effettuato la bellezza di cinque parate. Insomma, al di là del rigore parato, il greco si è reso protagonista di un ottima prova e questo dato lo conferma. In Serie A nessun portiere è stato determinante come lui.

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