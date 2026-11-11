Mandas decisivo per la Lazio: ecco i numeri che lo confermano

L’edizione odierna del Messaggero ha evidenziato gli incredibili numeri di Christos Mandas tra i pali della Lazio in questo inizio di stagione, dove il greco si è rivelato essere probabilmente il più decisivo. Ecco i i numeri.

Leggi anche: Fabiani su Floriani: “E’ il mio più grande colpo alla Lazio, vi spiego perché”

I numeri di Mandas: decisivo per la Lazio

Mandas si sta distinguendo tra i migliori portieri del campionato. Il greco guida la classifica dei clean sheet a pari merito con Vicario (Juventus) e Caprile (Cagliari), ma spicca anche per l’81,3% di parate riuscite, dato superiore a quello di Mile Svilar della Roma. A confermare il suo rendimento c’è anche il secondo posto nella graduatoria dei gol evitati, alle spalle soltanto di Lorenzo Palmisani del Frosinone. Sono invece 0,8 le reti incassate ogni 90 minuti, terzo miglior dato della Serie A dietro a Svilar e Butez. Un confronto che, come precisa il quotidiano, va però contestualizzato: entrambi hanno disputato molte meno partite rispetto all’estremo difensore biancoceleste.

Se tra i pali Mandas rappresenta una garanzia, qualche limite emerge invece nella gestione del pallone. Il portiere biancoceleste ha completato 311 passaggi in questa prima parte di stagione, con una percentuale di precisione sui lanci lunghi ferma al 41,6%. Un aspetto sul quale il greco potrà sicuramente migliorare, ma che passa in secondo piano alla luce del contributo offerto finora alla Lazio. Il suo compito principale resta quello di difendere la porta e, con i suoi interventi, Mandas sta già dimostrando di saper fare la differenza. Ai piedi, almeno per il momento, possono pensarci i compagni.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP