Mandas non è incedibile: la Fiorentina osserva in caso di addio di De Gea

Christos Mandas, portiere di proprietà della Lazio ma in prestito al Bournemouth da gennaio, non conosce ancora quale sarà il suo futuro: il club inglese non è sicuro di volerlo riscattare, la situazione infatti è ancora in una fase di stallo, mentre la Fiorentina ha iniziato a sondare il terreno per l’estremo difensore greco: le ultime.

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Calciomercato: la Fiorentina su Mandas, tutti gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 20 GIUGNO – Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina continua a monitorare Mandas nel caso in cui De Gea decida di abbandonare la Toscana. La strategia della Lazio, infatti, non sarebbe cambiata, nonostante la partenza di Ivan Provedel, destinazione Inter: il portiere greco può essere sacrificato in presenza di un’offerta di trasferimento adeguata.

AGGIORNAMENTO 2 GIUGNO – L’edizione odierna de Il Tirreno ipotizza uno scambio molto suggestivo fra la Lazio e la Fiorentina. Con Provedel entrato in orbita Inter e con Mandas che potrebbe tornare nella Capitale, i biancocelesti starebbero pensando a De Gea come primo portiere, con Motta che tornerebbe secondo. A Firenze si trasferirebbe l’estremo difensore greco.

Come riporta l’edizione odierna di Repubblica, la Fiorentina avrebbe iniziato a sondare il terreno per Christos Mandas. Il portiere biancoceleste, che gli ultimi 6 mesi li ha passati in prestito al Bournemouth, non conosce ancora il suo futuro. Il riscatto è tutt’altro che sicuro; inizialmente fissato a 18 milioni, ora il valore sembra essere sceso notevolmente. Il club toscano, intanto, avrebbe contattato gli agenti del calciatore nei giorni scorsi ma prima di andare più affondo nella trattativa sarà urgente fare chiarezza sul futuro di De Gea.

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