Non solo Juve, Mandas piaceva anche alla Fiorentina: Paratici ha scelto De Gea

Si è parlato tanto del possibile passaggio del portiere greco alla Juventus ma, per Tuttosport, Mandas è stato molto vicino anche alla Fiorentina: il retroscena di mercato parla di un Paratici che alla fine gli ha preferito De Gea.

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Mandas alla Fiorentina, il retroscena di mercato

Certo, lo spagnolo è stato uno dei più forti portieri della sua generazione ma per quanto riguarda i “nuovi” anche Mandas promette bene. La Juve lo sapeva, così come lo sapeva anche la Fiorentina che a quel prezzo, la Lazio lo valutava circa 18 milioni, ci aveva fatto un pensierino. Anche perché De Gea sembrava pronto all’addio, invece alla fine ha scelto di rimanere e convinto così anche Paratici che probabilmente non era il caso di cambiare il titolare tra i pali.

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