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Tutta la gioia di Mandas e Mussolini sui social dopo il successo sul Genoa

Published

4 ore ago

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Romano Floriani Mussolini

Il portiere della Lazio Chrīstos Mandas e il terzino Romano Floriani Mussolini, protagonisti nella vittoria contro il Genoa, hanno esultato sui social per i tre punti conquistati domenica sera all’Olimpico.

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La seconda vittoria consecutiva della Lazio in campionato ha entusiasmato Mandas e Floriani Mussolini.

Il portiere greco ha mantenuto la porta inviolata in entrambe le gare con Bologna e Genoa. “Con questo spirito..Continuiamo! +3”, questa la didascalia social sul post Instagram del numero 35 biancoceleste.

 “Altri 3 punti , avanti così”. Così Floriani Mussolini su Instagram dopo una gara da protagonista contro il Genoa di De Rossi.

Redazione Lazionews.eu

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