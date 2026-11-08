INTERVISTE
Mandas: “Avremmo potuto fare di più ma sono orgoglioso dei miei compagni”
Dopo il pareggio per 1-1 fra Lazio e Napoli, il portiere biancoceleste Mandas ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN nel post partita. Ecco riportate le sue parole.
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L’intervista post partita di Mandas dopo Napoli Lazio
“Gara difficile però sono molto orgoglioso della nostra squadra perché giochiamo il nostro calcio. Peccato perché avremmo potuto fare di più ma l’importante è stato non perdere la gara e tornare a casa con un punto”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|12
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|10
|13
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|11
|10
|14
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|10
|11
|15
|Fiorentina
|8
|10
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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