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INTERVISTE

Mandas: “Avremmo potuto fare di più ma sono orgoglioso dei miei compagni”

Published

16 minuti ago

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Mandas intervista post Napoli Lazio Serie A 2026 2027

Dopo il pareggio per 1-1 fra Lazio e Napoli, il portiere biancoceleste Mandas ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN nel post partita. Ecco riportate le sue parole.

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L’intervista post partita di Mandas dopo Napoli Lazio

“Gara difficile però sono molto orgoglioso della nostra squadra perché giochiamo il nostro calcio. Peccato perché avremmo potuto fare di più ma l’importante è stato non perdere la gara e tornare a casa con un punto”.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 25 10
3 Roma 27 11
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 17 10
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
12 Genoa 13 10
13 Atalanta 11 10
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 8 10
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 10
19 Venezia 6 11
20 Udinese 5 11
Scudetto
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Europa League
Conference League
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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