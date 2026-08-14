CALCIOMERCATO LAZIO
La Juventus cerca un portiere: le strade portano a Mandas
La Juventus è alla ricerca di un estremo difensore cui affidare il compito di difendere i pali della Vecchia Signora nella prossima stagione; le piste sondato portano, tra gli altri candidati, anche a Christos Mandas, in forze alla Lazio.
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La Juventus valuta il profilo di Mandas per la porta: il punto
Sfumato il “Dibu” Martinez, clamorosamente tramontata la trattativa per Suzuki, a una settimana dall’avvio della stagione la Juventus si trova tuttora senza portiere cui affidare i guantoni da titolare, date le bocciature di Di Gregorio e Perin. Il primo nome resta quello di Vicario, del Tottenham, ma non mancano le alternative: Trubin, Lunin, Ederson e, appunto, Christos Mandas, ritenuto il migliore a causa dei costi più contenuti rispetto agli altri, riporta Tuttosport.
Dopo l’esilio in Inghilterra è tornato per fare il primo portiere
In casa Lazio Mandas non è ritenuto un nome in uscita. Al contrario, Rino Gattuso lo considera il portiere titolare per la prossima stagione. Una sua uscita, dunque, appare difficile. Il greco aveva trascorso l’ultimo semestre in Inghilterra, al Bournemouth, alla ricerca di trovare quello spazio che Sarri riservava a Provedel. Uscito l’italiano, adesso Mandas si ritrova a essere il numero uno indiscusso nel ruolo, nonostante Edoardo Motta abbia ben figurato quando chiamato in causa.
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