Connect with us

NOTIZIE

Mandas a caccia della quarta rete inviolata, ma occhio al Monza: brianzoli fin qui sempre in gol

Published

3 ore ago

on

Christos Mandas durante un prepartita con la Lazio Lazionews.eu

Il portiere della Lazio Christos Mandas oggi contro il Monza andrà alla ricerca del quarto clean sheet da inizio campionato: attenzione però ai brianzoli di Juric, sempre a segno nelle prime cinque giornate.

Leggi Anche: Isaksen, rinato con la Danimarca e pronto a prendersi la Lazio: sarà titolare col Monza

Mandas sfida il Monza di Varela

Mandas si è ripreso la porta della Lazio a suon di ottime prestazioni dal suo rientro dallo sfortunato prestito al Bournemouth dove non ha mai giocato. Per lui come evidenziato da Il Corriere dello Sport sono già tre le reti inviolate tra Bologna, Genoa e Venezia. Col Monza punta ad ottenere la quarta ma la squadra di Juric non sarà un avversario semplice.

A dispetto infatti del curriculum da squadra in lotta per la salvezza, i biancorossi segnano e anche tanto. Nelle prime cinque giornate sono ben 8 le reti messe a segno dai brianzoli e in tre di queste i gol sono stati due per partita. Attenzione infine al loro bomber Varela che di queste 8 reti ne ha realizzate la metà.

Tuttavia in trasferta il Monza raccoglie poco (due sconfitte e un pareggio) e quindi l’occasione è ghiotta. Gattuso è contento di Mandas e può accettare anche qualche errore ma lo vorrebbe più coraggioso specie nella costruzione dal basso.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 16 6
2 Roma 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 5
16 Parma 4 6
17 Genoa 4 6
18 Fiorentina 4 6
19 Bologna 2 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI