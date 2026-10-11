Mandas a caccia della quarta rete inviolata, ma occhio al Monza: brianzoli fin qui sempre in gol

Il portiere della Lazio Christos Mandas oggi contro il Monza andrà alla ricerca del quarto clean sheet da inizio campionato: attenzione però ai brianzoli di Juric, sempre a segno nelle prime cinque giornate.

Leggi Anche: Isaksen, rinato con la Danimarca e pronto a prendersi la Lazio: sarà titolare col Monza

Mandas sfida il Monza di Varela

Mandas si è ripreso la porta della Lazio a suon di ottime prestazioni dal suo rientro dallo sfortunato prestito al Bournemouth dove non ha mai giocato. Per lui come evidenziato da Il Corriere dello Sport sono già tre le reti inviolate tra Bologna, Genoa e Venezia. Col Monza punta ad ottenere la quarta ma la squadra di Juric non sarà un avversario semplice.

A dispetto infatti del curriculum da squadra in lotta per la salvezza, i biancorossi segnano e anche tanto. Nelle prime cinque giornate sono ben 8 le reti messe a segno dai brianzoli e in tre di queste i gol sono stati due per partita. Attenzione infine al loro bomber Varela che di queste 8 reti ne ha realizzate la metà.

Tuttavia in trasferta il Monza raccoglie poco (due sconfitte e un pareggio) e quindi l’occasione è ghiotta. Gattuso è contento di Mandas e può accettare anche qualche errore ma lo vorrebbe più coraggioso specie nella costruzione dal basso.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP