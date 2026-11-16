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Mandas, titolarità ritrovata in casa Lazio ma poco propenso al rinnovo: il motivo

Published

54 minuti ago

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Christos Mandas con la maglia della Lazio Lazionews.eu

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna dedica spazio al portiere della Lazio Christos Mandas, titolarissimo dal suo ritorno in biancoceleste ma almeno per il momento non intenzionato a rinnovare il contratto.

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Mandas tra i migliori in Serie A, ma rinnovare è complicato

Come evidenziato dal quotidiano, Mandas vanta oggi la percentuale di parate più alta in Serie A se si considerano tutti coloro che hanno disputato le prime 11 giornate (80,9%). Il suo prossimo obiettivo è quello di insidiare Tzolakis come portiere titolare della Nazionale greca con la quale ad oggi ha giocato appena 10 minuti nel test amichevole con la Svezia dello scorso giugno.

Per quanto riguarda invece il suo contratto, è in scadenza al 2029 e cioè tra poco più di due anni. Una durata che per ora tiene tranquilla la Lazio, ma le possibilità di un prolungamento oggi sono ridotte a zero. Al di là del fattore economico il problema alla base sono gli attriti con la proprietà nati specialmente con la sua gestione nella passata stagione.

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