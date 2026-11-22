Mandas ha esultato sui social dopo la vittoria contro il Lecce ma la cosa che lo soddisfa davvero è la possibilità di giocare finalmente in pace a GTA VI: il post ironico del portiere della Lazio.

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Mandas esulta sui social: dalla Lazio a GTA

“Un altro passo importante… Ora possiamo goderci GTA per un giorno!” ha scritto la saracinesca biancoceleste sul suo profilo Instagram. Si è scherzato molto su questa cosa dopo l’uscita del videogame e anche Mandas ha voluto cavalcare l’onda. In fondo anche il relax fa parte del lavoro ed è giusto che i calciatori della Lazio si godano anche il tempo libero. In compagnia del loro cari ma con i videogiochi.

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