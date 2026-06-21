Mandas si sposa: ecco le immagini del matrimonio (FOTO)

Il futuro di Christos Mandas è in bilico, tra la Fiorentina, il Bournemouth e una sua permanenza alla Lazio, c’è ancora molto da decidere, nel frattempo il portiere greco si è sposato: ecco la foto del matrimonio pubblicata sui social.

Leggi anche: L’ex Lazio Kamada ancora in gol con il Giappone

Mandas si è sposato, la foto sui social del Matrimonio

Il futuro alla Lazio è ancora da valutare: Christos Mandas è rientrato dal prestito con il Bournemouth che ha deciso di non riscattarlo, e nel frattempo continuano gli interessamenti da parte di diverse squadre ma per il momento tornerà a Formello dove ritroverà i compagni e conoscerà il nuovo allenatore. Il portiere greco intanto si gode le settimane di riposo durante le quali, ha festeggiato il suo matrimonio con la sua compagna Athina keskinidou. Ecco le foto pubblicate sui social.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP