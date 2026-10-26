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Mandas para più di tutti in Europa: il dato sui migliori portieri

Published

2 ore ago

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Mandas migliori portieri Europa

Mandas è uno degli assoluti protagonisti in questo avvio di stagione della Lazio, oltre ad essere uno dei migliori della Serie A il portiere greco si sta confermando anche uno dei migliori portieri d’Europa: questo è il dato che lo incorona.

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I migliori portieri d’Europa: Mandas in testa

La Lazio era pronta a cederlo al Bournemouth per 18 milioni di euro, in Premier League hanno rifiutato e ora Gattuso si gode il suo portierone: nei migliori 5 campionati europei nessuno è riuscito a fare meglio del portiere greco per quanto riguarda la percentuale di parate fatte. Con l’85,7% di parate riuscite il biancoceleste è in testa a tutti. Seguono Karius (Schalke 04, 83,3%), Trafford (Leeds, 83,3%) e Özer (Lille, 82,8%).

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