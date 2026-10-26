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Mandas para più di tutti in Europa: il dato sui migliori portieri
Mandas è uno degli assoluti protagonisti in questo avvio di stagione della Lazio, oltre ad essere uno dei migliori della Serie A il portiere greco si sta confermando anche uno dei migliori portieri d’Europa: questo è il dato che lo incorona.
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I migliori portieri d’Europa: Mandas in testa
La Lazio era pronta a cederlo al Bournemouth per 18 milioni di euro, in Premier League hanno rifiutato e ora Gattuso si gode il suo portierone: nei migliori 5 campionati europei nessuno è riuscito a fare meglio del portiere greco per quanto riguarda la percentuale di parate fatte. Con l’85,7% di parate riuscite il biancoceleste è in testa a tutti. Seguono Karius (Schalke 04, 83,3%), Trafford (Leeds, 83,3%) e Özer (Lille, 82,8%).
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|22
|8
|2
|LAZIO
|22
|8
|3
|Roma
|18
|8
|4
|Milan
|18
|8
|5
|Como
|17
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|8
|9
|Cagliari
|13
|8
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|10
|8
|12
|Lecce
|9
|8
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|8
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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