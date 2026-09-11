Mandas contro il Milan un anno dopo: è cambiato praticamente tutto

L’anno scorso l’unica chance in biancoceleste proprio contro il Milan in Coppa Italia: per Mandas dopo un anno le cose sono drasticamente cambiate, ora il portiere greco è una colonna del reparto arretrato di Gattuso.

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Un anno dopo la gara di Coppa Italia contro il Milan, Mandas torna a sfidare il Diavolo.

Mandas ritrova il Milan sulla sua strada, dopo che nella scorsa stagione era stata l’unica squadra affrontata con la casacca biancoceleste, neanche in campionato tra l’altro, ma in Coppa Italia. Poi il trasferimento al Bournemouth durante la sessione invernale, dove il portiere greco non era mai sceso in campo. Con la cessione di Provedel all’Inter e con il mancato riscatto da parte del club inglese, Mandas si è ritrovato titolare inamovibile della nuova Lazio di Gattuso.

A distanza di un anno è cambiato praticamente tutto. Poco considerato da Sarri, è un punto fermo del reparto difensivo del tecnico calabrese. Nelle prime giornate ha salvato la porta dei capitolini in più occasioni, in particolare a Bologna è risultato fondamentale ai fini del successo esterno dei biancocelesti.

I numeri di Mandas.

In Serie A Christos Mandas ha già collezionato 10 clean sheet su 21 partite disputate, praticamente il portiere della Lazio ha mantenuto la porta inviolata una gara su due. Sono numeri indiscutibili, anche alla luce del fatto che l’estremo difensore greco (che compirà 25 anni la prossima settimana) ha ancora ampi margini di miglioramento, soprattutto sul gioco con i piedi. Contro il Milan un’altra occasione per dimostrare al grande pubblico tutte le sue qualità.

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