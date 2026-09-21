Mandas, i guantoni di “Mr. Penalty” sulla vittoria contro il Venezia

La vittoria della Lazio sul Venezia porta la firma indelebile di Christos Mandas, che ha parato il suo primo rigore in Serie A; a tal proposito, già in Grecia il portiere era soprannominato “Mr. Penalty“, a conferma della sua abilità nell’intercettare i tiri dal dischetto.

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Venezia Lazio, Mandas è “Mr Penalty”: parato il primo rigore in Serie A

Prosegue la saga di “Mr. Penalty”. Dalla Grecia all’Italia, Christos Mandas porta con sé la sua grande abilità nel parare i rigori. E il simpatico nomignolo che gli è stato affibbiato quando nella Coppa U15 greca parò 10 rigori di fila, secondo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio. Contro il Venezia finalmente è arrivato anche il primo tiro dal dischetto intercettato in Serie A, il quinto in totale sui 17 che ha affrontato da professionista. Il perfetto coronamento di un inizio di stagione di altissimo livello, condito da 3 clean sheet in 5 partite di campionato, dopo che Gattuso gli ha riposto fiducia lasciando partire Provedel e allontanando le voci di Di Gregorio e Kepa.

La storia di “Mr Penalty”

E pensare che da ragazzino aveva approcciato il calcio da attaccante, inseguendo il gol. Poi, quando inizialmente veniva provato tra i pali, erano pianti e lacrime per il fatto di trovarsi lontano dalla porta avversaria. L’unico compromesso che allora placava l’animo di un giovanissimo Mandas era di fargli calciare punizioni e rigori. Oggi, invece, si riscopre “Mr. Penalty”, il portiere in grado di ipnotizzare i rigoristi avversari e di salvare la propria squadra mettendo i guantoni anche laddove sembra impossibile arrivare.

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