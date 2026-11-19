Christos Mandas si conferma una delle certezze della Lazio di Gattuso. Il portiere greco brilla in Serie A e in Europa con numeri da protagonista, ma il meglio potrebbe ancora dover arrivare.

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Christos Mandas, una certezza tra i pali: numeri da top europeo

Non può non esserci anche il nome di Christos Mandas nell’elenco dei protagonisti di questo avvio di stagione della Lazio. Se il merito è corale, non si può fare a meno di esaltare quei giocatori che stanno trascinando la squadra di Gattuso con prestazioni da primi della classe, in Serie A ma anche in Europa. Il portiere greco è forse uno degli esempi più lampanti.

Basta un primo e rapido sguardo per fotografare la super stagione di Mandas fin qui: undici gare di campionato, quattro clean sheet, dietro soltanto a Vicario che ne ha uno in più. A sorprendere, però, è soprattutto la percentuale di parate: su 39 conclusioni verso la sua porta, il greco ne ha respinte l’84,8%. Più di tutti nel campionato italiano, eccezion fatta per Daffara (91,3%), che però ha all’attivo soltanto tre gare.

A esaltare l’avvio di stagione di Mandas, però, non ci sono unicamente i numeri tra i pali. Il portiere della Lazio primeggia anche nelle uscite: 16, come Carnesecchi dell’Atalanta, rappresentando una fonte di sicurezza per tutta la difesa di Gattuso.

E se è vero che l’attacco è la miglior difesa, può esserlo in parte anche il contrario: sette recuperi del greco hanno poi portato a una conclusione biancoceleste. Anche in questo caso, si tratta di un dato record tra i portieri del campionato italiano.

La portata del grandioso avvio di stagione vissuto da Mandas si percepisce maggiormente allargando lo sguardo al panorama europeo, considerando i cinque principali campionati. L’84,8% di conclusioni parate colloca il greco alle spalle soltanto di Fortuño dell’Espanyol (85,7%) e Ozer del Lille (85,3%), oltre a Konaté del Troyes (91,7%), che però ha disputato appena tre gare.

Pochi sono anche i portieri che possono vantare lo stesso numero di recuperi trasformati successivamente in occasioni offensive: i sette di Mandas sono inferiori soltanto ai nove di Pickford dell’Everton. Anche per palloni toccati con i piedi il greco si distingue, mentre per passaggi in verticale (370) è secondo soltanto a Dituro dell’Elche (457).

Margini di crescita e un futuro tutto da scrivere

A venticinque anni, Mandas sta vivendo la sua prima stagione da titolare indiscusso dopo aver lasciato Creta. I margini di miglioramento sono ancora importanti e proprio grazie a Gattuso potrebbe arrivare un ulteriore salto di qualità.

«Da quando sono arrivato tocca più palloni di alcuni calciatori. Sono io che chiedo a lui determinate cose», ha spiegato il tecnico della Lazio parlando dei tanti palloni giocati dal greco. I numeri confermano questa tendenza: sono 390 i palloni toccati con i piedi, uno in meno rispetto a Bijlow. Mandas, però, può vantare sette passaggi riusciti in più (316 contro 309) ed è il portiere che gioca maggiormente in verticale, con 370 passaggi verso la porta avversaria, ventotto in più di Stankovic.

La maggiore partecipazione alla costruzione del gioco comporta inevitabilmente anche qualche rischio. L’81% di passaggi riusciti lascia infatti spazio a ulteriori miglioramenti: una percentuale che, considerando i portieri con almeno la metà delle gare disputate, gli varrebbe il sesto posto in Serie A.

Margini di crescita che non spaventano, ma motivano Mandas. Dopo aver conquistato una chance da titolare anche con la Grecia, il portiere ha mostrato tutta la sua ambizione: «Sto vivendo un ottimo momento alla Lazio. È una fase molto positiva per me, ma non ancora la migliore perché ho ancora tanto altro da dare».

La speranza è che possa continuare a farlo il più a lungo possibile con la maglia biancoceleste, rinnovo permettendo. Parola di Christos.

Redazione Lazionews.eu

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