Tocca a Mandas: “Sono pronto, la Lazio è speciale”

Dopo il prestito di 6 mesi in Inghilterra, al Bournemouth, Christos Mandas ha fatto ritorno alla Lazio e ora è pronto a riprendersi la scena come primo portiere nelle gerarchie: ecco le sue brevi parole nel primo giorno di raduno a Formello.

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Mandas pronto a riprendersi la Lazio: le sue parole nel primo giorno di raduno

Mandas si prepara alla stagione della consacrazione. Lo spera lui, lo pretende la società. “Se sono pronto? Sì, sempre. In Inghilterra è stata una bella esperienza, ma non è come qui…”, ha risposto a un tifoso (uno dei due presenti) all’ingresso del centro sportivo. Il trasferimento di Provedel all’Inter ha spianato la strada al portiere greco, tagliato fuori da Sarri nell’ultima stagione passata in biancoceleste. Sarà lui il numero uno con Gattuso, con Motta pronto a scalpitare per rubargli il posto.

Il suo acquisto risale al 2023 dall’Ofi Creta. Alle spalle di Provedel, all’epoca, era stato già tesserato Sepe. Il greco arrivò come acquisto futuribile, in prospettiva, ma ben presto si attestò come portiere del presente e spendibile fin da subito. Al netto del poco spazio avuto, l’estremo difensore ellenico ha dimostrato fin da subito personalità, carattere e autorevolezza tra i pali. Con Baroni, riavvolgendo il nastro, era riuscito a superare Ivan nelle gerarchie diventando così il primo portiere in casa Lazio.

Tornato Sarri, poi, ecco che il greco era tornato a sprofondare in panchina per poi partire in prestito a gennaio in Inghilterra al Bournemouth. Non ha nemmeno esordito in Premier. Il mancato riscatto del club inglese ha permesso a Mandas di rientrare a Roma, la partenza di Provedel di ottenere quanto da sempre desiderato. Ora tocca a lui, è arrivato il suo tempo: nessuno lo ritiene più una scommessa.

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