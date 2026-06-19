Mandas titolare, Motta il suo vice: Gattuso definisce le gerarchie per la porta

Aggiornato al 19 giugno 2026

Il futuro della porta della Lazio si sta facendo via via sempre più chiaro: con Provedel vicinissimo all’Inter, Gattuso è pronto ad affidare la responsabilità della difesa dei pali a Christos Mandas, con Motta che diventerebbe il suo vice: ecco lo scenario.

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La scelta del portiere per Gattuso: Mandas titolare, Motta il suo vice

AGGIORNAMENTO 19 GIUGNO – Come riportato dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, le scelte sul fronte portiere in casa Lazio si stanno facendo ogni giorno sempre più chiare. Con l’imminente addio di Provedel, destinazione Inter, ecco che la titolarità della porta si giocherebbe tra Mandas e Motta. Per Gattuso, però, il greco sarebbe il titolare naturale, con il giovane italiano che andrebbe a rappresentare una validissima alternativa.

L’estremo difensore ellenico era diventato titolare con Baroni, scalzando Provedel, per poi però tornare indietro nelle gerarchie con il ritorno di Sarri. Ora, invece, le cose cambieranno un’altra volta. Il classe 2005 tornerà a fare il secondo portiere, mentre le responsabilità della difesa dei pali saranno tutte sull’ex Bournemouth. Il club inglese avrebbe dovuto sborsare 18 milioni per il riscatto, che sarebbe diventato obbligatorio con la qualificazione in Champions degli inglesi e con il 50% delle partite disputate: nessuna di queste condizioni si è verificata.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, anche la porta della Lazio è ancora un dubbio. Provedel è pronto per l’Inter, Motta dovrebbe rimanere, ma ancora non potrà essere il primo portiere della squadra. Gattuso quindi ha scelto Mandas come titolare, che è tornato dopo il prestito al Bournemouth, ma fra il club inglese e la Lazio c’è ancora una trattativa in corso e non è scontato che il greco rimanga a Roma. Nel caso in cui partisse anche lui, Gattuso chiederebbe un intervento della società sul mercato per portare a Formello un nuovo portiere titolare.

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