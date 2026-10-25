Record europeo per Mandas, nessuno come il portierone greco

Saracinesca nei primi 45 minuti, la Lazio è l’unica squadra dei cinque principali campionati europei a non aver mai subito gol nei primi tempi: merito degli interventi prodigiosi di Mandas, che gli regalano un record incredibile.

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Il record europeo di Mandas nei primi tempi.

La Lazio ha approcciato in maniera impeccabile alle gare fin qui disputate, tanto che i biancocelesti non hanno ancora mai subito gol nei primi 45 minuti. Grande merito, bisogna ammetterlo, è anche di Mandas che si è rivelato prodigioso in diverse occasioni. Anche ieri contro il Parma ha salvato la propria porta in almeno due episodi chiave su Romero e su El Bilal Touré.

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, il portierone greco detiene un invidiabile record europeo. Nessuno nei cinque principali campionati continentali è riuscito a mantenere inviolata la propria porta nei primi tempi.

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