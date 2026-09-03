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Gattuso ha blindato Mandas: il no a Di Gregorio e Kepa, il retroscena
Gennaro Gattuso ha blindato Mandas e ha detto no a qualsiasi ipotesi di cessione del portiere greco; il Bournemouth, secondo un retroscena rivelato da Il Messaggero, voleva riscattarlo per 15 milioni, poi anche i no alle ipotesi Di Gregorio e Kepa.
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I no di Gattuso alla cessione di Mandas: riscatto Bournemouth, Di Gregorio e Kepa
Il Bournemouth avrebbe riscattato Mandas per 15 milioni di euro, è quanto rivelato da Il Messaggero in un clamoroso retroscena. Gattuso, però, si è messo di mezzo. Ha detto no, a qualsiasi ipotesi di cessione dell’estremo difensore greco. Ha rifiutato anche uno scambio con Di Gregorio, all’epoca alla Juventus, e Kepa, offerto a soli 5 milioni dall’Arsenal. La scommessa, per adesso, la sta vincendo proprio Rino: 0 gol subiti nelle prime due gare e parate decisive del portiere ellenico.
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