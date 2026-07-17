NOTIZIE
Mandas è pronto per riprendersi la Lazio
Christos Mandas è pronto a riprendere la sua avventura alla Lazio da dove l’aveva lasciata, o almeno a riprenderla da prima dell’avvento di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, oggi all’Atalanta, quando tornò sulla panchina biancoceleste, gli preferì Ivan Provedel, una scelta tecnica che mise il greco ai margini del progetto, spingendolo ad andarsene.
Leggi anche: “Doekhi: “La Lazio è un club importante, creiamo qualcosa di speciale insieme”
Mandas è pronto a riprendere la titolarità della Lazio
Spostatosi in Premier, Mandas non ha mai trovato quel che cercava e ha fatto tanta panchina Conclusasi l’avventura al Bournemouth, l’estremo difensore è tornato a Roma senza più la concorrenza di Provedel, ora trasferitosi all’Inter, e ha l’obiettivo di tornare a essere il n.1 della Lazio.
Il ritiro è iniziato, lo spirito è quello giusto. Nel suo ultimi post social, Mandas non dà un messaggio con parole esplicite, ma lascia ben capire un’intenzione ben precisa.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Diogo Leite resta sullo sfondo ma contatti poco proficui con la Lazio
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 ore ago
Lazio – Sergi Dominguez sempre più in salita: ora la Dinamo fa muro
-
NOTIZIE25 secondi ago
Gattuso ha fretta di unire il gruppo e anticipa a oggi la grigliata di squadra
-
NOTIZIE38 minuti ago
Il Frosinone continua a seguire Artistico, arriverà un’offerta?