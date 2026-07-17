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Mandas è pronto per riprendersi la Lazio

Published

3 ore ago

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I portieri della Lazio

Christos Mandas è pronto a riprendere la sua avventura alla Lazio da dove l’aveva lasciata, o almeno a riprenderla da prima dell’avvento di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, oggi all’Atalanta, quando tornò sulla panchina biancoceleste, gli preferì Ivan Provedel, una scelta tecnica che mise il greco ai margini del progetto, spingendolo ad andarsene.

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Mandas è pronto a riprendere la titolarità della Lazio

Spostatosi in Premier, Mandas non ha mai trovato quel che cercava e ha fatto tanta panchina Conclusasi l’avventura al Bournemouth, l’estremo difensore è tornato a Roma senza più la concorrenza di Provedel, ora trasferitosi all’Inter, e ha l’obiettivo di tornare a essere il n.1 della Lazio.

Il ritiro è iniziato, lo spirito è quello giusto. Nel suo ultimi post social, Mandas non dà un messaggio con parole esplicite, ma lascia ben capire un’intenzione ben precisa.

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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