Mandas esulta dopo l’Udinese, il pensiero per i tifosi in trasferta (FOTO)

Bel gesto da parte di Mandas che si è preso la Lazio in questo inizio di stagione, il portiere biancoceleste dopo aver battuto l’Udinese è corso a festeggiare sui social: nel suo post un pensiero per i tifosi in trasferta.

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“Grazie per il fantastico supporto! Continuiamo!” con questo pensiero il portiere greco ha voluto suonare la carica. Ieri l’impianto di casa dell’Udinese sembrava lo stadio della Lazio, a larghi tratti si sono infatti sentiti solo i tifosi del club più antico della Capitale. Inevitabile pensare che sia stata anche loro la spinta che ha portato gli uomini di Gattuso alla rimonta.

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