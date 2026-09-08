Connect with us

NOTIZIE

Mandas esulta dopo l’Udinese, il pensiero per i tifosi in trasferta (FOTO)

Published

1 ora ago

on

Mandas social Udinese Lazio

Bel gesto da parte di Mandas che si è preso la Lazio in questo inizio di stagione, il portiere biancoceleste dopo aver battuto l’Udinese è corso a festeggiare sui social: nel suo post un pensiero per i tifosi in trasferta.

LEGGI ANCHE: Piscedda: “Belahyane nel suo ruolo. Faccio un plauso a Floriani”

“Grazie per il fantastico supporto! Continuiamo!” con questo pensiero il portiere greco ha voluto suonare la carica. Ieri l’impianto di casa dell’Udinese sembrava lo stadio della Lazio, a larghi tratti si sono infatti sentiti solo i tifosi del club più antico della Capitale. Inevitabile pensare che sia stata anche loro la spinta che ha portato gli uomini di Gattuso alla rimonta.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
VS
Milan
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
1-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI