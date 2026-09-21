Supereroe Mandas, la Lazio lo esalta così – VIDEO

La vittoria della Lazio a Venezia porta la firma di Zaccagni e di Noslin, ma man of the match del Penzo è stato eletto Mandas, il supereroe capace di neutralizzare il calcio di rigore di Yeboah, quando le due squadre erano ancora sullo 0-0.

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La Lazio esalta Mandas dopo la prestazione maiuscola contro il Venezia.

I biancocelesti trionfano al Penzo per 2-0 grazie alle reti di Zaccagni (su calcio di rigore) e di Noslin, ma grandi meriti della vittoria vanno a Christos Mandas, capace di neutralizzare il penalty battuto da Yeboah, quando le due squadre erano ancora sullo 0-0. La società capitolina ha voluto omaggiare il proprio portiere sui social condividendo il momento della sua prodezza con la didascalia “When a superhero answer the call”.

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