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Supereroe Mandas, la Lazio lo esalta così – VIDEO
La vittoria della Lazio a Venezia porta la firma di Zaccagni e di Noslin, ma man of the match del Penzo è stato eletto Mandas, il supereroe capace di neutralizzare il calcio di rigore di Yeboah, quando le due squadre erano ancora sullo 0-0.
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La Lazio esalta Mandas dopo la prestazione maiuscola contro il Venezia.
I biancocelesti trionfano al Penzo per 2-0 grazie alle reti di Zaccagni (su calcio di rigore) e di Noslin, ma grandi meriti della vittoria vanno a Christos Mandas, capace di neutralizzare il penalty battuto da Yeboah, quando le due squadre erano ancora sullo 0-0. La società capitolina ha voluto omaggiare il proprio portiere sui social condividendo il momento della sua prodezza con la didascalia “When a superhero answer the call”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|3
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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