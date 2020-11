Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO MANDELLI – Archiviata la vittoria per 2-0 contro il Crotone, la Lazio affronterà domani sera lo Zenit nella gara valida per la quarta giornata di Champions League. L’ex biancoceleste Paolo Mandelli ha parlato così del momento degli uomini di Inzaghi ai microfoni della radio ufficiale capitolina.

Le parole di Mandelli sulla Lazio

“Credo che quando si giocano partite ravvicinate, una vittoria conquistata come quella sul campo del Crotone rafforzi di molto il gruppo e li rende ancora più coesi. Quest’anno i parametri sono cambiati: la stagione è complicata e le variabili possono condizionare di molto le partite. La squadra dev’essere pronta a reagire velocemente. Le assenze possono creare tensioni dentro lo spogliatoio visto che i giocatori vivono praticamente insieme. I tre punti presi in Calabria danno morale e lanciano i biancocelesti in campionato e in Champions. La squadra di Inzaghi sembra tornata quella dell’anno scorso”.

Immobile

“La candidatura a Player of the Year da’ nuove conferme a Immobile. Lui è un attaccante veramente completo ed è un punto di riferimento per la squadra, infatti quando è mancato si è sentita la sua assenza. Mi piace moltissimo. Sono contento che lui abbia risposto con la prestazione alle critiche. Si diverte e si sente apprezzato, questo lo mette nelle condizioni di dare il massimo. Nella Lazio ha trovato il suo ambiente ideale, non è sempre una cosa semplice. A me piacerebbe che ce ne fossero di più di queste storie, il calcio non è solo numero, ma anche sentimenti. Un po’ come marito e moglie che si trovano e decidono di passare il resto della loro vita insieme. Il rinnovo a vita per me è una scelta intelligente. Anche Berardi ha fatto la stessa scelta con il Sassuolo”.



Critiche passate

“Il gruppo della Lazio è qualche anno che può contare su un nucleo forte, compreso l’allenatore, che è abituato a reagire ai forti attacchi e riescono a trasformare la pressione in maniera positiva. Sarebbe difficile se no rimanere così tanto insieme in una situazione così complicata”.

Inzaghi

“Mi hanno sempre detto che un buon giocatore lo si noti di più su un campo brutto. Questa legge ha funzionato sabato e ha dimostrato il valore di Inzaghi che ha voluto comunque proporre calcio”.

Recuperi

LA ROSA – “Auguro alla Lazio di ritrovare i giocatori al momento assenti che possono diventare importanti in determinate situazioni durante l’anno. Quando la squadra va bene, chi deve rientrare è agevolato”.

Parolo

“C’è da fare i complimenti a Parolo perché non gioca spesso, ma quando entra in campo risponde sempre presente con un’intelligenza tattica non indifferente”.

