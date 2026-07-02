DIRETTA – Manifestazione tifosi, da Ponte Milvio a Piazza Ankara: segui il LIVE (FT & VD)

Il giorno della grande manifestazione dei tifosi della Lazio contro il presidente Lotito è arrivato; appuntamento alle 17:30 a Ponte Milvio, per poi alle 18:30 partire in corteo verso Piazza Ankara al Flaminio. Numerosi saranno gli interventi e gli ospiti, con l’evento che proseguirà fino alla mezzanotte: segui con noi LIVE la protesta.

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In DIRETTA la manifestazione dei tifosi contro Lotito: tutti gli aggiornamenti

ORE 18:09 – Altri scatti in diretta da Ponte Milvio; tra ironia e… lazialità!

ORE 18:01 – Al momento, secondo quanto riferitoci da nostre fonti, a Ponte Milvio sono presenti tra le 5 e le 6mila persone. Il dato, però, è destinato a salire.

ORE 17:35 – Inizia a riempirsi Ponte Milvio; i tifosi della Lazio cominciano ad affluire copiosamente, per poi partire in corteo fino a Piazza Ankara. Di seguito gli scatti in diretta.

Alle ore 17:30 appuntamento a Ponte Milvio per tutti i tifosi biancocelesti, chiamati a raccolta dal tifo organizzato della Lazio. Tra gli ospiti vip anche Briga, Tommaso Paradiso, Luigi Bisignani e molti altri. Noi di Lazionews.eu saremo lì live con un nostro inviato, e seguiremo per voi in diretta tutta la manifestazione.

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