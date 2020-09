Tempo di lettura: < 1 minuto

MANILA LAZZARO LAZIO – La conduttrice televisiva e radiofonica Manila Nazzaro, Miss Italia nel 1999, è stata ospite alla trasmissione in onda su Rai Uno “C’è tempo per..”, condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini, ed ha parlato della sua passione per la Lazio.

Il motivo per cui Manila tifa Lazio

“Sono diventata laziale da piccola. Mio fratello aveva questa sciarpa della Lazio in cameretta. Io sono cresciuta conoscendo solo la Lazio ed ho capito poi il motivo per cui bisogna tifarla. Chi è laziale lo è dentro. E’ qualcosa che non si spiega. Sono i colori che ti attraggono, la libertà di quell’animale che ci rappresenta volando da solo e non in branco”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.