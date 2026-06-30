Ds Manna: “Gila è forte, può essere accostato al Napoli”

In un’intervista concessa a margine della cerimonia di apertura del calciomercato estivo tenutasi a Rimini, il ds del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato dell’interessamento dei partenopei per Mario Gila, mantenendo però un profilo basso. Ecco le sue parole.

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Le parole di Manna sull’accostamento di Gila al Napoli

“Se dovesse uscire qualcuno, allora valuteremo un ingresso. Ma se non esce nessuno, non entrerà nessuno. Siamo tranquilli. Gila è un giocatore forte, lo dico io e lo dicono tutti. Può essere accostato al Napoli come al Milan, all’Atalanta o alla Juventus”.

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