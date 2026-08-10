Coppa Italia alle porte, il Mantova perde due pedine importanti

Pre-season giunta al termine sia per la Lazio che per il Mantova: il prossimo 16 agosto le due compagini si affronteranno nei trentaduesimi di Coppa Italia, vediamo come ci arriva la squadra allenata da Francesco Modesto.

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Il Mantova chiude il suo pre-campionato con una sconfitta: come arrivano i lombardi al match di Coppa Italia contro la Lazio.

AGGIORNAMENTO 10 AGOSTO ORE 18:20 – Il Mantova, prossimo avversario della Lazio in Coppa Italia, deve fare i conti con gli infortuni di Benaissa (problema alla caviglia) e di Vesentini (infortunio alla clavicola). I due calciatori saranno valutati dal tecnico Modesto e dallo staff medico nei prossimi giorni.

Se la Lazio ha compiuto un percorso netto nel proprio pre-campionato, il Mantova non è stato capace di fare lo stesso. Nella 16esima edizione del Memorial Cappelletti, la squadra di mister Modesto ha subito l’1-0 dal Carpi, che si è aggiudicato il torneo. I biancorossi arrivano alla sfida con la Lazio del prossimo 16 agosto con una sconfitta.

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