Mantovani: “Vi racconto un Milan Lazio assurdo del 1966”

L’ex portiere rossonero Claudio Mantovani ha raccontato ai microfoni de Il Corriere della Sera un Milan Lazio del 16 ottobre 1966 in cui successe qualcosa di assurdo.

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Il racconto di Claudio Mantovani su Milan Lazio del 16 ottobre 1966.

“Rivera aveva appena segnato il gol del 2-1 per noi. Un minuto e mezzo dopo l’arbitro Angonese fischiò la fine. L’allenatore della Lazio Mannocci corse dall’arbitro e gli fece notare che aveva fischiato la fine con tre minuti di anticipo. Angonese controllò il cronometro e disse: ha ragione torniamo in campo. Ci fu il marasma. Alcuni giocatori come Carosi e Morrone, erano già sotto la doccia, altri non si trovavano più. Ci sono voluti minuti e minuti per recuperare tutti. Una cosa assurda mai successa sui campi di calcio”.

“Sul cross del laziale Carosi mi sbucò da sotto il naso Bagatti, che aveva segnato anche il primo gol, e pareggiò: 2-2. Una beffa tremenda, non ci volevo credere… L’arbitro fu aggredito da due facinorosi entrati in campo, il pullman della Lazio e l’auto di Angonese furono prese a sassate, per fermare la rivolta la polizia fu costretta a caricare e a lanciare lacrimogeni. Ci furono arresti e feriti. Fu la prima volta che San Siro venne messo a ferro e fuoco”.

Mantovani su Lazio Milan di questo pomeriggio.

“Vedo un pareggio. Ma solo se fischiano la fine con tre minuti di anticipo…”.

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