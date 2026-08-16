Francesca Manzini: “Ciro Immobile anima bella”

Francesca Manzini, figlia dello storico team manager biancoceleste Maurizio Manzini, ha voluto dare il suo saluto e il suo personale ringraziamento a Ciro Immobile, nei giorni in cui il bomber ha annunciato il suo ritiro dal calcio. Ecco le sue parole, nel post condiviso sul suo profilo Instagram, su cui è spuntato anche il cuoricino dell’ex capitano.

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Manzini esprime un pensiero per Immobile dopo il suo ritiro

“Ciro, anima bella in un mondo che di bello non ha più nulla o quasi, la tua umiltà e simpatia e magnanimità mi resteranno sempre nel cuore.

Un abbraccio

Manza.”

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