NOTIZIE
Francesca Manzini: “Ciro Immobile anima bella”
Francesca Manzini, figlia dello storico team manager biancoceleste Maurizio Manzini, ha voluto dare il suo saluto e il suo personale ringraziamento a Ciro Immobile, nei giorni in cui il bomber ha annunciato il suo ritiro dal calcio. Ecco le sue parole, nel post condiviso sul suo profilo Instagram, su cui è spuntato anche il cuoricino dell’ex capitano.
LEGGI ANCHE: Icardi, la pista si scalda: previsti incontri in settimana
Manzini esprime un pensiero per Immobile dopo il suo ritiro
“Ciro, anima bella in un mondo che di bello non ha più nulla o quasi, la tua umiltà e simpatia e magnanimità mi resteranno sempre nel cuore.
Un abbraccio
Manza.”
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
|0
|9
|Juventus
|0
|0
|10
|Lazio
|0
|0
|11
|Lecce
|0
|0
|12
|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
|14
|Napoli
|0
|0
|15
|Parma
|0
|0
|16
|Roma
|0
|0
|17
|Sassuolo
|0
|0
|18
|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 ore ago
Gimenez sempre più lontano: accordo trovato tra l’attaccante e il Porto
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Pinamonti, il muro del Sassuolo si abbassa: si lavora all’accordo
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Sembra tramontare la pista Lucca: tornerà di moda sul finire del mercato?