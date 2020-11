Tempo di lettura: < 1 minuto

DIEGO ARMANDO MARADONA CALCIATRICE – La scomparsa di Diego Armando Maradona ha scosso il mondo sportivo sotto tanti punti di vista. A tal proposito, la calciatrice spagnola Paula Dapena ha deciso di non partecipare al minuto di silenzio prima della gara tra Viajes Interrias FF e Deportivo Abanca, sedendosi a terra con le spalle voltate verso la tribuna. Attraverso il portale libertadbajopalabra, sono arrivate anche le spiegazioni del gesto di Dapena. Di seguito le sue parole.

Le parole di Dapena

“Per le vittime non c’è stato un minuto di silenzio; quindi ovviamente non sono disposta a fare un minuto di silenzio per lui. Mi sono rifiutata di fare un minuto di silenzio per uno stupratore, un pedofilo e un molestatore. Per questo ho pensato di sedermi a terra e voltare le spalle: così ho fatto”.

