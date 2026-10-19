Marchegiani elogia la Lazio: “Gattuso ha costruito una squadra forte”

L’ex portiere Luca Marchegiani nel post-partita di Sky Sport ha voluto sottolineare la grande prestazione dei ragazzi di Mister Gattuso, una netta vittoria contro la Juventus che ha permesso alla Lazio di raggiungere la vetta della classifica: ecco le sue parole.

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Le parole di Marchegiani sulla Lazio

“La Lazio ha fatto un mercato ottimo, fatto con pochissimi soldi, con valorizzazione di giocatori che non erano più considerati centrali nel progetto. Mi piace sottolineare i soli 4 gol subiti, è una , è una squadra che dà sensazione di grande equilibrio nonostante abbia tantissimi giocatori offensivi. In mezzo ci sono Taylor, Frattesi, c’è Nuno Tavares… Una squadra che Gattuso ha costruito forte”.

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