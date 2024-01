Marchegiani: "L'annuncio di Eriksson mi ha scioccato"

Tempo di lettura: < 1 minuto

MARCHEGIANI ERIKSSON - Uno in campo, l'altro in panchina. Luca Marchegiani e Sven Goran Eriksson sono stati due assoluti protagonisti della cavalcata che portò la Lazio a vincere il secondo Scudetto della sua storia. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex portiere ha commentato la notizia della malattia dell'ex allenatore. Ecco, di seguito, le sue parole.

Eriksson malato, parla Marchegiani

È stata una notizia scioccante. È una persona cara che ultimamente non avevo più visto o frequentato ma con cui ho condiviso esperienze straordinarie. Saperlo malato e senza speranza, come si è capito dalle sue dichiarazioni, è stata una mazzata. Non so come Sven stia vivendo questo momento".