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INTERVISTE

Marchegiani: “Gila è un grande acquisto”

Published

4 ore ago

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Gila e Taylor

Nella giornata di venerdì 10 luglio è arrivata l’ufficialità della cessione al Milan di Mario Gila, nell’aria da giorni, con relativi saluti del difensore spagnolo, visibilmente commosso, alla tifoseria biancoceleste: l’ex portiere della Lazio, Luca Marchegiani, ha concesso un’intervista a Sky Sport per parlare della cessione.

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L’intervista di Marchegiani sulla cessione di Gila

“Un grande acquisto per il Milan, era il momento giusto per prenderlo perché ha maturato quell’esperienza giusta per permettergli di giocare a questi livelli. Si tratta di un giocatore veloce, un giocatore aggressivo, mi piace molto. Può dare da solo un’impronta al reparto arretrato del Milan per le qualità che ha”.

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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