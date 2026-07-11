INTERVISTE
Marchegiani: “Gila è un grande acquisto”
Nella giornata di venerdì 10 luglio è arrivata l’ufficialità della cessione al Milan di Mario Gila, nell’aria da giorni, con relativi saluti del difensore spagnolo, visibilmente commosso, alla tifoseria biancoceleste: l’ex portiere della Lazio, Luca Marchegiani, ha concesso un’intervista a Sky Sport per parlare della cessione.
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L’intervista di Marchegiani sulla cessione di Gila
“Un grande acquisto per il Milan, era il momento giusto per prenderlo perché ha maturato quell’esperienza giusta per permettergli di giocare a questi livelli. Si tratta di un giocatore veloce, un giocatore aggressivo, mi piace molto. Può dare da solo un’impronta al reparto arretrato del Milan per le qualità che ha”.
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