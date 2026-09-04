Marchegiani: “La Lazio ha reagito al periodo negativo, Frattesi gran colpo”

L’ex calciatore della Lazio, Luca Marchegiani ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, parlando della situazione dei due club romani in Serie A per questa stagione. Ecco le sue parole:

Leggi anche: Frattesi: “Mio padre è laziale e mi portava allo stadio, il 26 maggio ho preso in giro Scamacca sotto la Sud”

L’intervista di Marchegiani su Lazio e Roma

“La Roma è la principale antagonista dell’Inter quest’anno. E la Lazio mi ha stupito: buona solidità difensiva, molta concentrazione, bell’attitudine. La squadra ha reagito al periodo negativo, i nuovi si sono integrati molto bene. E Frattesi è un gran colpo”.

Marchegiani sulla protesta dei tifosi laziali

“Da calciatore avere un ambiente polemico non aiuta ma ognuno ha sue ragioni. Quello della tifoseria laziale è un messaggio unico, potente e lecito. Mi aspetto che prima o poi ci sia un gesto distensivo da parte della società”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP