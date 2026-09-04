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INTERVISTE

Marchegiani: “La Lazio ha reagito al periodo negativo, Frattesi gran colpo”

Published

4 ore ago

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Lazio

L’ex calciatore della Lazio, Luca Marchegiani ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, parlando della situazione dei due club romani in Serie A per questa stagione. Ecco le sue parole:

Leggi anche: Frattesi: “Mio padre è laziale e mi portava allo stadio, il 26 maggio ho preso in giro Scamacca sotto la Sud”

L’intervista di Marchegiani su Lazio e Roma

“La Roma è la principale antagonista dell’Inter quest’anno. E la Lazio mi ha stupito: buona solidità difensiva, molta concentrazione, bell’attitudine. La squadra ha reagito al periodo negativo, i nuovi si sono integrati molto bene. E Frattesi è un gran colpo”.

Marchegiani sulla protesta dei tifosi laziali

“Da calciatore avere un ambiente polemico non aiuta ma ognuno ha sue ragioni. Quello della tifoseria laziale è un messaggio unico, potente e lecito. Mi aspetto che prima o poi ci sia un gesto distensivo da parte della società”.

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