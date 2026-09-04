INTERVISTE
Marchegiani: “La Lazio ha reagito al periodo negativo, Frattesi gran colpo”
L’ex calciatore della Lazio, Luca Marchegiani ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, parlando della situazione dei due club romani in Serie A per questa stagione. Ecco le sue parole:
Leggi anche: Frattesi: “Mio padre è laziale e mi portava allo stadio, il 26 maggio ho preso in giro Scamacca sotto la Sud”
L’intervista di Marchegiani su Lazio e Roma
“La Roma è la principale antagonista dell’Inter quest’anno. E la Lazio mi ha stupito: buona solidità difensiva, molta concentrazione, bell’attitudine. La squadra ha reagito al periodo negativo, i nuovi si sono integrati molto bene. E Frattesi è un gran colpo”.
Marchegiani sulla protesta dei tifosi laziali
“Da calciatore avere un ambiente polemico non aiuta ma ognuno ha sue ragioni. Quello della tifoseria laziale è un messaggio unico, potente e lecito. Mi aspetto che prima o poi ci sia un gesto distensivo da parte della società”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|6
|2
|2
|Inter
|6
|2
|3
|Milan
|6
|2
|4
|Juventus
|6
|2
|5
|Atalanta
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Udinese
|4
|2
|8
|Como
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Napoli
|3
|2
|11
|Sassuolo
|3
|2
|12
|Cagliari
|3
|2
|13
|Lecce
|3
|2
|14
|Torino
|0
|2
|15
|Bologna
|0
|2
|16
|Genoa
|0
|2
|17
|Parma
|0
|2
|18
|Monza
|0
|2
|19
|Venezia
|0
|2
|20
|Fiorentina
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO5 ore ago
Ufficiale: Alessio Romagnoli ceduto a titolo definitivo all’Al Sadd
-
CALCIOMERCATO LAZIO24 ore ago
Sergi Dominguez resta a Zagabria: rifiutata l’Arabia Saudita
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 ore ago
Diogo Leite per il post Romagnoli? Non rientra nei piani della società